Асмус и Харламов купили четырехэтажный особняк на Рублевке

Москва, 3 июня. Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов приобрели шикарный четырехэтажный особняк на Рублевке.

Об этом Асмус рассказала в эфире шоу Александра Цыпкина «На гречке дома». Ранее стало известно, что на период пандемии пара самоизолировалась в большом доме, расположенном в одном из самых престижных районов Подмосковья, застроенного фешенебельными коттеджными поселками. Как выяснилось, четырехэтажный особняк — их собственный. По словам актрисы, дом настолько большой, что они с мужем стали реже видеться.

«Видимся не каждый день. Гарик снимает эфиры Comedy Club в одной комнате, я в это время в другой. Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника», — пошутила она.

Ведущий шоу предположил, что дом приобретен на средства актрисы, полученные ею за роль в фильме текст. Асмус опровергла эти слова. Она заявила, что недвижимость была куплена на деньги Харламова.

«У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, — общее. Все, что зарабатываю я, — мое», — сказала артистка.

Асмус поделилась, что после покупки они долго не могли въехать в новый дом, поскольку на ремонт потребовалось немало времени. Так получилось, что новоселье совпало с введением режима самоизоляции. Актриса обрадовалась, поскольку у семьи появилась возможность не спеша обжиться и разобрать вещи.

Отметим, Харламов и Асмус поженились в 2013 году, год спустя у них родилась дочь Анастасия.