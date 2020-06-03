Гидрометцентр пообещал россиянам июльскую жару на выходных

Москва, 3 июня. Потепление в европейской части России начнется уже в четверг, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в воскресенье температура воздуха будет аналогична стандартным показателям конца июля.

«Нынешняя неделя – пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в начале следующей недели россиян также ждет теплая июльская погода. Несмотря на кратковременные, но интенсивные дожди, погода будет в целом солнечной. Кроме того, потепление приведет к движению теплых воздушных масс востока, юго-востока и юга в европейский регион РФ.

Напомним, что согласно расчетам синоптиков, с апреля по сентябрь средние температурные значения в России ожидаются в пределах нормы или немного больше нее. В июне аномальное тепло ожидалось в Уральском и в северной части Сибирского федеральных округов. В июле в большинстве регионов страны температура будет в пределах нормы, но в восточных районах европейской части России и в Западной Сибири может быть немного холоднее обычного.