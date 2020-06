ВВС Британии испугались российского Ил-20, пролетавшего над Балтикой

Лондон, 3 июня. Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании сообщили, что 2 июня подняли свои истребители Typhoon («Тайфун»), которые базируются в Литве в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Напомним, что британские истребители Typhoon заступили на боевое дежурство в Литве 1 мая совместно с ВВС Испании на авиабазе Шауляй. ВВС НАТО выполняют воздушное патрулирование над Прибалтикой на ротационной основе с 2004 года.

RAF Typhoon fighter jets deployed to Lithuania as part of the @NATO Air Policing mission have carried out their first intercept of a Russian Military Aircraft off the Baltic coast.



Read more: https://t.co/VIxIkyCHeK pic.twitter.com/wnX1nVvvfu