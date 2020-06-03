ВВС Британии испугались российского Ил-20, пролетавшего над Балтикой

Лондон, 3 июня. Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании сообщили, что 2 июня подняли свои истребители Typhoon («Тайфун»), которые базируются в Литве в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

«Британские боевые самолеты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, выполнявшего полет над Балтийским морем», — информирует пресс-служба ВВС Великобритании.

Напомним, что британские истребители Typhoon заступили на боевое дежурство в Литве 1 мая совместно с ВВС Испании на авиабазе Шауляй. ВВС НАТО выполняют воздушное патрулирование над Прибалтикой на ротационной основе с 2004 года.

RAF Typhoon fighter jets deployed to Lithuania as part of the @NATO Air Policing mission have carried out their first intercept of a Russian Military Aircraft off the Baltic coast.



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Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ, передает RT. Эксперты отмечают, что своими действиями НАТО вернуло мир к ситуации, наблюдавшейся на пике холодной войны.

В прошлом месяце сообщалось, что американские бомбардировщики прошли в 300 км от Санкт-Петербурга. Отмечается, что это были самолеты B-1B Lancer 28-го бомбардировочного авиакрыла, которое базируется на авиабазе Ellsworth в штате Южная Дакота, на континентальной части США, и входит в структуру Командования глобального удара ВВС (AFGSC).