Израильские ученые сделали удивительное открытие о влиянии курения на COVID-19

Тель-Авив, 3 июня. Команда ученых из Израиля во главе с доктором Ариэлем Исраэлем заявила, что доказала озвученное ранее предположение о том, что у курильщиков риск заразиться COVID-19 меньше почти в два раза. Однако они также подтвердили, что если заражение все же произошло, шансы курильщиков умереть от коронавируса значительно выше, чем у тех, кто никогда не курил.

Как сообщает Daily Mail, с момента начала пандемии коронавируса исследователи наблюдали необычайно низкую долю курильщиков с COVID-19 в больницах, что говорит о том, что они редко заболевают. Израильские эксперты обнаружили, что взрослые, которые курят сигареты, с меньшей вероятностью подвержены заражению вирусом.

Исследователи проанализировали данные трех миллионов человек, включая 115 тыс. мазков на вирус. Они обнаружили «настоящий» защитный эффект курения. Эксперты считают, что никотин, химическое вещество, вызывающее привыкание к табаку, конкурирует с вирусом за связывание с клетками в организме, блокируя его проникновение.

Исследования показывают, что никотин может остановить опасную чрезмерную реакцию иммунной системы, называемую цитокиновым штормом — явление, которое, как установлено, убивает многих пациентов с COVID-19.

Израильские ученые во главе с Исраэлем в рамках исследования обнаружили, что уровень нынешних курильщиков среди пациентов с коронавирусом был значительно ниже. Статистический анализ показал, что в настоящее время курение снижает риск положительного результата теста почти наполовину (54%).

«Риск заражения COVID-19, по-видимому, снижается вдвое среди нынешних курильщиков. Это интригующее открытие может выявить уникальные механизмы заражения, присутствующие для COVID-19, которые могут быть нацелены на борьбу с болезнью и снижение уровня ее заражения», — заявил доктор Исраэль.

При этом ученые подчеркивают, что их исследование показало уникальные результаты по коронавирусу, поскольку обычно курение увеличивает риск заражения.

SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий заболевание — проникает в организм, связываясь с рецепторами в организме, называемыми ACE-2, которые обнаруживаются вдоль дыхательных путей. Было обнаружено, что никотин снижает экспрессию ACE-2, что позволяет предположить, что курильщики имеют меньше точек входа для вируса.

Однако доказательства этой теории неясны, поскольку есть также некоторые свидетельства того, что никотин действительно повышает экспрессию ACE-2.

Другая теория заключается в том, что вирус сначала проникает через никотиновый ацетилхолиновый рецептор (nAChR), который присутствует вокруг носа и рта. Это объясняет, почему вирус вызывает потерю вкуса и запаха, а в некоторых случаях головную боль, головокружение и сильную усталость.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила 26 мая, что на данный момент нет точных данных о том, влияет ли курение на риск заразиться коронавирусом или быть госпитализированным. Одно из исследований показало, что в Великобритании доля курильщиков среди пациентов с коронавирусом составляла всего 5%, что составляет треть от общенационального показателя в 14,4%.

Вопреки множеству исследований, предполагающих, что курение может стать защитой от коронавируса, британские исследователи недавно обнаружили полную противоположность. По их данным, вероятность развития у курильщиков классической триады симптомов COVID-19 на 14% выше, чем у некурящих. Это жар, постоянный кашель и одышка. Заболевание у них протекало в более тяжелой форме.

Когда речь заходит о тяжести заболевания и смерти, ВОЗ сообщает, что имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что курение повышает риск смерти от коронавируса. Недавнее итальянское исследование показало, что половина инфицированных курильщиков умерла, по сравнению с 35% остальных пациентов. После того, как курильщики окажутся в больнице, они с большей вероятностью увидят, что их заболевание быстро прогрессирует и приведет к смерти.

Однако некоторые ученые заявляли, что резкое ухудшение состояния курильщиков при госпитализации может быть связано с резким отказом от курения во время нахождения в больнице.

Французские же доктора отмечают, что применять никотин как способ борьбы с коронавирусом не совсем этично, поскольку курение вызывает больше смертей, чем COVID-19. По данным ВОЗ, табак ежегодно приводит к 8 млн смертям от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, рака, диабета и высокого кровяного давления.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что у курильщиков заболевание коронавирусом чаще протекает в тяжелой форме. По данным ведомства, курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, передавали «Известия». В ведомстве отметили, что курение или употребление других табачных изделий повышает риск заражения COVID-19 через рот.