Стала известна причина смерти 30-летнего актера из «Сумерек»

Лас-Вегас, 2 июня. Американский актер Грегори Тайри Бойс и его девушка скончались от передозировки наркотиками, сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно информации издания, причиной смерти пары стало отравление кокаином и фентанилом.

Напомним, что в середине прошлого месяца 30-летний Бойс и 27-летняя Натали Адеподжу были обнаружены мертвыми в квартире актера в Лас-Вегасе. Отмечалось, что на комоде рядом с их телами был обнаружен белый порошок. Правоохранительные службы не выявили признаков насильственной смерти.

Грегори Тайри Бойс обрел популярность после роли Тайлера Кроули в фильме «Сумерки». Также он играл в короткометражном фильме «Апокалипсис».

Ранее информационный портал Monavista Daily напомнил о звездах музыки и кино, павших жертвами собственных зависимостей. В список вошли «оскароносные» голливудские актеры Хит Леджер (передозировка снотворным на 29-м году жизни) и Филип Сеймур Хоффман (передозировка наркотиками в возрасте 46 лет). Также издание упомянуло певиц Уитни Хьюстон (захлебнулась в ванной после сердечного приступа, вызванного передозировкой) и Эми Уайнхаус (умерла от сердечного приступа, наступившего в результате передозировки в 27 лет).

В прошлом месяце сообщалось о смерти американского актера Сэма Ллойда, известного по роли юриста Тэда Бакленда в популярном сериале «Клиника». В январе прошлого года у него была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга и рак.