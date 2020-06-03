Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

Ярославль, 3 июня. Протоиерей Александр Штерцель был убит в Ярославле. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook правящий архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист Игумнов.

«Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле. Подробностей пока что нет», — написал отец Феоктист.

Следственные органы пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что в апреле в США от осложнений после заражения коронавирусом скончался клирик храма Святых царственных страстотерпцев в Спарксе (штат Невада) диакон Александр Гусев.

Он стал первой жертвой COVID-19 среди клириков Западно-Американской епархии РПЦ. Гусев работал в медицинской сфере и заразился коронавирусной инфекцией в ходе выполнения профессиональных обязанностей.