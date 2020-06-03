В США пранкер заставил прохожих встать на колени и попросить прощения у афроамериканцев

Нью-Йорк, 3 июня. В США начались открытые издевательства афроамериканцев над белокожими жителями страны. Нью-Йоркский пранкер заставил женщину встать на колени и потребовал у нее извиниться за свои «привилегии».

Американские интернет-пользователи активно обсуждают видеоролик, на котором темнокожий молодой человек заставил встать на колени и извиниться перед ним случайную прохожую, передает «Царьград».

Пранкер остановил женщину и заявил, что является членом Black Lives Matter (движение, выступающее против насилия в отношении чернокожих. — Прим. ФАН). Он сказал, что начальство поручило ему поставить ее на колени, потому что она белокожая. Парень отметил, что если она встанет на колени, то с ее стороны это будет символом солидарности с афроамериканцами. Также он попросил женщину извиниться перед ним за свои «привилегии».

«И можете, пожалуйста, извиниться за ваши «белые» привилегии? Извиняйтесь», — сказал пранкер прохожей.

Женщина без пререканий встала на колени среди улицы и попросила у него прощения. После этого парень спросил у нее, поддерживает ли она президента Дональда Трампа, на что она ответила «нет» и спешно удалилась.

Напомним, что афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как белый полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут. В результате афроамериканец скончался от удушения. Инцидент произошел во время задержания Флойда по подозрению в оплате пачки сигарет поддельными купюрами.