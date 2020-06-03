Ученые узнали о новом серьезном последствии COVID-19 для организма

Москва, 3 июня. Переболевшие коронавирусом могут остаться без обоняния, предупреждает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских медиков.

Ученые провели опрос выздоровевших от COVID-19 пациентов. Согласно его предварительным данным, примерно четверть всех опрошенных призналась, что страдает от проблем с обонянием. Бывшие пациенты рассказали, что чувство восприятия запахов и вкусов серьезно ослабло примерно через две недели после исчезновения других симптомов болезни. Как заявляют медики, они не исключают, что восстановление обоняния займет несколько месяцев, а у некоторых пациентов его потеря может стать необратимой.

По мнению заместителя директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэллы Рид, феномен потери организмом воспринимать запахи и вкусы является защитной реакцией – рецепторы разрушают себя, чтобы остановить распространение коронавируса.

Один из переболевших коронавирусом Мэтт Ньюи из США рассказал, что потерял всякое удовольствие от пищи, после того, как лишился обоняния и вкуса. Кроме того, он теперь боится оставаться дома один, поскольку опасается не заметить утечку газа или запах дыма.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 6,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 380 тысяч человек.