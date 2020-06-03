Украинцев призвали отказаться от купания в Черном море

Одесса, 3 июня. Власти Одессы обратились к местным жителям с призывом не купаться в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В сообщении уточняется, что специалисты лаборатории 25-26 мая взяли пробы воды из Черного моря «во всех определенных контрольных точках Одессы». Результаты проведенного исследования показали, что «морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям».

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Отметим, на Украине до 22 июня действует так называемый адаптивный карантин для постепенного снятия ограничений. В середине мая главный санитарный врач страны Виктор Ляшко обещал, что все пляжи на море и у пресных рек будут открыты для посещения. Среди возможных ограничений: соблюдение дистанции и ношение масок.

Глава областной одесской администрации Максим Куцый ранее сообщил, что власти в этом году ждут около 4-5 млн туристов в Одессе. Директор департамента по образованию, культуре, спорту и туризму Татьяна Маркова отметила, что туристический сезон в Одессе фактически уже начался. С 22 мая в городе возобновили работу гостиницы и музеи.