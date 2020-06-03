Исследование российской вакцины против COVID-19 покажет ее безопасность и иммуногенность

Москва, 3 июля. Специалисты Минобороны РФ с 3 июня приступят к подготовке для испытания отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции на добровольцах. В ходе исследований военным медикам предстоит ответить на главные вопросы – безопасна ли вакцина и провоцирует ли она выработку защитных антител, передает ФАН.

Над разработкой рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции работали специалисты 48-й Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Доклинические исследования экспериментального образца завершили до 1 июня, в ближайшее время начнется тестирование на 50 добровольцах из числа контрактных военнослужащих.

Как рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Евгений Крюков, доклиническое исследование должно ответить на два принципиальных вопроса.

«Во-первых, безопасна ли вакцина и как хорошо она переносится. Во-вторых, насколько она иммуногенна, то есть насколько хорошо после введения вакцины организм сможет выработать защитные антитела к новой коронавирусной инфекции, — перечислил Крюков. – Именно на эти вопросы в ходе нашего исследования нам предстоит ответить».

Добавим, ранее 48-й ЦНИИ Минобороны России принимал участие в разработке вакцин от других особо опасных инфекций. Здесь созданы вакцины против геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома, а также универсальная противогриппозная вакцина. Эффективность разработанных вакцин составляет от 80 до 100% защиты, говорят в ЦНИИ Минобороны. По мнению военных медиков, колоссальный опыт специалистов института поможет успешно провести клинические исследования вакцины и против коронавирусной инфекции.