Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Идлибе

Дамаск, 3 июня. Российские и турецкие военнослужащие провели 14-е совместное патрулирование трассы М4 в сирийской провинции Идлиб в соответствии с договоренностями президентов двух государств от 5 марта, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«2 июня 2020 года состоялось <...> 14-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — заявил Щербицкий.

Он отмечает, что протяженность маршрута составила 20 км, а патруль прошел до населенного пункта Урум-эль-Джауз. Для патрулирования со стороны России были привлечены два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Ситуацию с воздуха контролировали беспилотники ВКС РФ.

Контр-адмирал проинформировал, что за прошедшие сутки террористы из «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) обстреляли 4 населенных пункта в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Днем ранее сообщалось, что в рамках выполнения положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.