В Минобороны рассказали, на ком испытали вакцину от коронавируса до людей

Москва, 3 июня. С 3 июня в медучреждении при 48-м Центральном научно- исследовательском институте Минобороны России начнется подготовка 50 добровольцев к испытанию отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщает ФАН. Накануне старта исследования в военном ведомстве рассказали, что предваряло испытания на людях.

«В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны РФ были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках, – рассказал начальник 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда». – Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность».

После завершения этих исследований было решено продолжить клинические испытания уже на добровольцев. Как отмечают в военном ведомстве, число желающих принять участие в исследованиях превысило количество людей, необходимое для исследований.

Пере началом испытаний и 50 добровольцев (среди них есть 10 медицинских работников и трое врачей), и медицинский персонал будут изолированы на 14 дней в стационаре, всем проведут тестирование на отсутствие COVID-19 на момент начала исследования.

Напомним, что Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершили доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19. По результатам этих исследований направлена научно-техническая документация для получения разрешительных документов на клинические испытания. Все испытания планирует завершить к концу июля.