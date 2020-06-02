حصاد أخبار سوريا ، 2 يونيو: الدورية الرابعة عشر المشتركة في إدلب ، جرح مسلحون موالون لتركيا خمسة أشخاص في حلب.

سوريا 2 يونيو: تمت الدورية الروسية التركية الرابعة عشر في محافظة إدلب ,جرح خمسة مدنيين في اشتباك بين العصابات في محافظة حلب.

الدورية المشتركة الرابعة عشر وقعت في إدلب

، قامت الدورية الروسية التركية الرابعة عشرة المشتركة على الطريق السريع M-4 في محافظة إدلب. انتقل الرتل من منطقة الطرمبة إلى أم الجوز.

في نهاية الطريق حاول أنصار حيئة تحرير الشام إغلاق الطريق امام الرتل. أغلق الجيش التركي حركة المرور على الجسر في قرية أريحا أثناء مرور دورية مشتركة تحتها.

أصيب مسلحون موالون لتركيا خمسة أشخاص في حلب

في شمال محافظة حلب ، أصيب خمسة مدنيين في اشتباك بين مسلحين من الجيش الوطني السوري وعصابات كردية. ووقع الحادث في قرية طاهر كبير الواقعة على خط ترسيم أطراف القوات التركية والعصابات الكردية.

وأثار الصراع مسلحون من الجيش الوطني السوري حاولوا خطف فتاتين من الجنسية الكردية ، مما تسبب في غضب داخلي ، وتدخل أعضاء المجلس العسكري في منبج، وهو تشكيل تسيطر عليه "قوات الدفاع الذاتي" الكردية في الصراع. نشأ صراع بين المجموعتين أدى إلى تبادل لإطلاق النار في حي سكني. وخلال تبادل إطلاق النار أصيب خمسة مدنيين بينهم قاصر.

هجوم ارهابي في محافظة درعا

وفي شرق داريا هاجمت "خلايا نائمة" للمسلحين مرة أخرى ممثلا عن الحكومة الرسمية. هذه المرة كان ضحية الهجوم جندياً من الجيش السوري من العسويدة ، وعثر على جثته صباح اليوم على طريق يربط بين مستوطنتي كركوم وسقّق.

أصبح الهجوم 488 مسجلة من في درعا منذ يونيو 2019. وإجمالا ، تأثر 322 شخصا بأعمال المسلحين ، 79 منهم من المدنيين. ويقترح الخبراء العسكريون أن المسلحون يتلقون الدعم من قوات التحالف الدولي وأنهم يعملوا على زعزعة الاستقرار في جنوب البلد.

حرائق في محافظة الحسكة

تستمر الحرائق في شمال محافظة الحسكة في الحقول التي تدمر محاصيل قمح وشعير المزارعين المحليين. نشب حريق جديد شمال غرب منطقة الياربية ، وقد دمر الحريق بالفعل 7 هكتارات من المحاصيل.

ويتهم السكان المحليون مسلحي الجيش الوطني السوري بما حدث ، حيث أضرموا النار في القرويين انتقاما من الذين رفضوا دفع ضريبة جديدة للجماعة، إضافة إلى تدمير المسلحين للحقول لإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم.