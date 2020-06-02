В ВОЗ объяснили, как избежать «взрывной» второй волны пандемии

Москва, 2 июня. Интенсивность второй волны пандемии COVID-19 будет зависеть от умения общества распознать, когда начнется рост случаев заболевания и от того, насколько быстро будут изолированы заразившиеся, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Комментируя возможность второй волны эпидемии в интервью для портала Стопкоронавирус.рф, Вуйнович напомнила, что «мы имеем дело с новым вирусом, который передается воздушно-капельным путем». До момента, пока нет вакцины, иммунитета и конкретного лекарства, «вирус останется в популяции».

«Будем ли мы наблюдать низкий уровень передачи или крупные «взрывы», зависит от подготовки системы и умения всего общества распознать, когда начинается подъем случаев», — заявила она.

По словам Вуйнович, нужно будет реагировать очень быстро: выявлять максимальное число носителей, в течение 72 часов помещать в карантин заболевших и соблюдать социальное дистанцирование.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что «мы должны быть готовы».

Вуйнович отметила, что с момента поэтапной отмены ограничений необходимо помнить, что «хотя вирус и не виден, но он все еще присутствует». Она призвала всех без исключения людей с симптомами ОРВИ сразу же изолировать себя, не забывать о мерах гигиены и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

«Жители должны быть готовы следить за новостями о вирусе так же, как они отслеживают прогноз погоды», — резюмировала она.

Согласно данным ВОЗ на вечер 2 июня, общее число случаев заболевания COVID-19 в мире составило уже больше 6,1 млн, передают «Известия». Пациенты с коронавирусом выявлены в 216 странах. Согласно последним данным, свыше 376 тыс. человек из 6,1 млн с COVID-19 скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и Южной Америке — 2,9 млн. В лидерах антирейтинга США (1,7 млн) и Бразилия (514 тыс.)

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии, передавал RT.