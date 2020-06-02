Косачев назвал беспорядки в США общенациональной бедой

Москва, 2 июня. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал общенациональной бедой ситуацию с протестами в США, которые разгорелись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Мы будем вам сочувствовать, и мы будем вас поддерживать. Всех американцев, не деля вас на «наших» и «не наших». Потому что ваша беда общенациональна, она не делится по партиям, расам, национальностям и сословиям. Кто бы что ни хотел на это счет задвинуть», — написал Косачев у себя в Facebook.

Он подчеркнул, что считает заявления российского МИД по ситуации в США «безупречными». Сенатор говорит, что в этих заявлениях в равной степени выражены реальная обеспокоенность судьбами множества людей, которых прилюдно избивают и та реакция, которую обычно отгружают в адрес России «мнимые озабоченные».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что протесты в США являются внутренним делом Вашингтона, однако при этом американская сторона пытается подать это как спровоцированную Москвой проблему, передает RT. Она подчеркнула, что заявления бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности РФ к беспорядкам в Америке являются частью очередной кампании Вашингтона по «российскому вмешательству».