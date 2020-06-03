В клинических испытаниях вакцины от коронавируса Минобороны РФ участвуют пять женщин

Москва, 3 июля. В Минобороны России отобрали добровольцев для клинических испытаний отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции. В числе 50 добровольцев из числа военнослужащих есть пять женщин, которые решили принять участие в апробации современного препарата, сообщает ФАН. В эксперименте примут участие 10 медработников, в том числе трое врачей.

В Минобороны уточнили, что участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооруженных Сил РФ со всей России. Все проходили предварительное обследование: необходимо, чтобы в течение месяца у добровольцев не диагностировалось никаких заболеваний.

«Все они военнослужащие контрактной службы (проведение исследований на военнослужащих по призыву запрещено законодательством Российской Федерации – прим. ФАН), прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет. Отбор был самый серьезный, — рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда». – В число добровольцев вошли физически здоровые люди без вредных привычек».

К добровольцам предъявлялись строгие критерии отбора, подтвердил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Евгений Крюков. Он уточнил, что все кандидаты предоставили подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических и гематологических, которые могли бы затруднить проведение клинических исследований. Среди 50 добровольцев 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.

Первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно- исследовательском институте Минобороны России уже 3 июня. Там им проведут предварительное углубленное медицинское обследование и подготовят к проведению эксперимента.

Напомним, клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, где ранее изучили и успешно испытали безопасность, иммуногенность и защитную эффективность ряда других вакцин.