Киев, 2 июня. Командование ВСУ утверждает, что украинский военный, незаконно пересекший границу России, якобы был задержан в Крыму незаконно. Согласно сообщению командования десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликованном в Facebook, военнослужащий «был похищен».

Украинский военный был задержан в Крыму после того, как он незаконно пересек государственную границу РФ. Как сообщило пограничное управление ФСБ России по Республике Крым, у украинского солдата не оказалось при себе документов, а сам он – находился в состоянии алкогольного опьянения.

ФСБ удалось установить, что нарушитель является украинским военнослужащим по фамилии Добринский 1992 года рождения. Кроме того, при себе у него было обнаружено вещество, которое по предварительным данным может быть наркотиком. Оно было отправлено на экспертизу.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

Командование ВСУ утверждает, что Добринский якобы «был похищен», потому что на предоставленных ФСБ видеозаписях задержанный «выглядит подавленно». Других доказательств своей точки зрения Киев не приводит.

Отметим, что задержанный уже признал свою вину, подтвердив, что пересек границу в состоянии алкогольного опьянения.

«По дамбе добровольно пришел. Моя была инициатива, находился в состоянии алкогольного опьянения. К сотрудникам пограничной службы не имею никаких претензий», — рассказал украинский военнослужащий.

Напомним, всенародный референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.