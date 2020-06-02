Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от коронавируса

Анкара, 2 июня. Россия и Турция будут совместно работать над созданием препаратов и вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мурашко.

«Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19. В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над созданием лекарств и вакцин», — написал Коджа у себя в Twitter.

Напомним, что 18 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана. Путин отметил важность сотрудничества по вопросам методики лечения инфицированных коронавирусом и разработки вакцины от COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 мая сообщала о готовности Анкары к совместной работе с Москвой по разработке вакцины.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что массовая вакцинация людей от COVID-19 в России может начаться уже осенью, передает RT. По его словам, работа над вакциной идет полным ходом, и специалисты очень ждут результатов. До этого вице-президент РАН Владимир Чехонин сообщал, что российские ученые работают над вакциной, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта.