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Ученые из Швеции выяснили, как снизить вредное влияние кофе на здоровье

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Ученые из Швеции выяснили, как снизить вредное влияние кофе на здоровье

Москва, 2 июня. Группа ученых из Гетерборгского института в Швеции провела исследование, в котором изучила влияние кофе на здоровье человека. 

Как сообщает SM News, участие в исследовании шведских ученых приняли более миллиона человек. Исследователи пришли к выводу, что полностью отказываться от употребления кофеина не стоит. Фильтрованный кофе может быть полезным.

Ранее ученые неоднократно указывали на тот факт, что кофеин повышает уровень холестерина в организме за счет входящих в состав кофе кахвеола и кафестола. Однако шведские исследователи пришли к выводу, что все эти опасные вещества легко удаляются благодаря обычной фильтрации. В одной чашке можно уменьшить количество этих компонентов на 30-40 раз.

При этом ученые доказали, что употребление «отфильтрованного кофе» помогает сохранять здоровье, и снижает риск смертности от хронических заболеваний.

Ученые из Швеции выяснили, как снизить вредное влияние кофе на здоровье

Ранее немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра назвал пять продуктов, от которых следует отказаться в вечернее время ради спокойного сна. Как передавал RT, специалист не рекомендовал перед сном употреблять сырые овощи, салат, темный шоколад, а также использовать в качестве приправы чили или имбирь. Он также напомнил, что к бессоннице приводит не только кофе, но и зеленый чай.

Гавайские же ученые сообщали, что регулярное употребление кофе способствует снижению риска смертности. По их данным, люди, выпивавшие чашку кофе в день, на 12% меньше были подвержены рискам преждевременной смерти. А любители арабики, которые позволяли себе по две кружки напитка в день, снижали вероятность ранней смерти на 18%.

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Источник: SM News
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