Ученые из Швеции выяснили, как снизить вредное влияние кофе на здоровье

Москва, 2 июня. Группа ученых из Гетерборгского института в Швеции провела исследование, в котором изучила влияние кофе на здоровье человека.

Как сообщает SM News, участие в исследовании шведских ученых приняли более миллиона человек. Исследователи пришли к выводу, что полностью отказываться от употребления кофеина не стоит. Фильтрованный кофе может быть полезным.

Ранее ученые неоднократно указывали на тот факт, что кофеин повышает уровень холестерина в организме за счет входящих в состав кофе кахвеола и кафестола. Однако шведские исследователи пришли к выводу, что все эти опасные вещества легко удаляются благодаря обычной фильтрации. В одной чашке можно уменьшить количество этих компонентов на 30-40 раз.

При этом ученые доказали, что употребление «отфильтрованного кофе» помогает сохранять здоровье, и снижает риск смертности от хронических заболеваний.

Ранее немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра назвал пять продуктов, от которых следует отказаться в вечернее время ради спокойного сна. Как передавал RT, специалист не рекомендовал перед сном употреблять сырые овощи, салат, темный шоколад, а также использовать в качестве приправы чили или имбирь. Он также напомнил, что к бессоннице приводит не только кофе, но и зеленый чай.

Гавайские же ученые сообщали, что регулярное употребление кофе способствует снижению риска смертности. По их данным, люди, выпивавшие чашку кофе в день, на 12% меньше были подвержены рискам преждевременной смерти. А любители арабики, которые позволяли себе по две кружки напитка в день, снижали вероятность ранней смерти на 18%.