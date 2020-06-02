Бальбек назвал «бредом» заявления украинских политиков о «вторжении» РФ на юг Украины

Москва, 2 июня. Заявления лидера экстремистской организации «Меджлис1 крымскотатарского народа» (запрещена в РФ) Рефата Чубарова о «готовности» России «захватить часть юга Украины», чтобы наладить водоснабжение Крыма являются «бредом», отметил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Чубаров ранее выступал перед украинскими СМИ с заявлениями, в которых утверждал, что Россия якобы собирается использоваться военную силу для «вторжения» на юг Украины, чтобы захватить Каховское водохранилище, откуда ранее вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу.

«Все это не более, чем бред. Лидер «Меджлиса» пошел по «хайповому» пути и в лучших традициях выдает свои желания за российскую внешнюю политику. Чубарову нужен конфликт - это его бизнес, а никакой угрозы войны между Россией и Украиной сегодня нет», — прокомментировал заявления украинского политика Бальбек.

Напомним, в свое время идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребности Крыма в пресной воде. После проведения референдума в 2014 году, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.

После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и на востоке полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

1 Организация запрещена на территории РФ.