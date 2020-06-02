Киселев призвал расследовать беззаконие полиции США после нападения на продюсера Sputnik

Москва, 2 июня. Американский полицейский, который 2 июня в Вашингтоне ранил продюсера Sputnik Николь Рассел, освещавшей протесты у Белого дома, стрелял в нее на поражение, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он призвал расследовать каждый случай беззакония со стороны властей США в отношении представителей прессы. По его словам, правоохранитель выстрелил в упавшую Николь Рассел после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она — журналист.

«Все равно выстрелил. Даже правило «лежачего не бьют» не действует для американского полицейского. Конечно, он останется безнаказанным, и в следующий раз снова выстрелит в журналиста. Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить», — говорит Киселев.

По мнению Киселева, такое недопустимое поведение американских стражей правопорядка является целенаправленным запугиванием журналистов. Он напомнил об еще одном нападении на журналиста, которое произошло 31 мая.

«В воскресенье корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский целенаправленно брызнул перцовым газом в лицо. Рядом с ним был коллега из американского телеканала VICE, который так же, как и Михаил, показывал пресс-карту и кричал «Я — пресса!». Оба получили струю газа», — рассказывает гендиректор МИА «Россия сегодня».

Он говорит, что американские стражи правопорядка специально запугивают журналистов, чтобы они не рассказывали про то, что происходит на улицах городов США. Киселев выступил за проведение расследования неправовых действий полиции США против представителей прессы.

«Мы призываем к журналистской солидарности всех коллег. И к расследованию каждого такого случая», — заявил Дмитрий Киселев.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что Москва расценивает нападение американских полицейских на продюсера агентства Sputnik как недружественный шаг со стороны Вашингтона. Также в российском МИДе потребовали от властей США незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола, передают «Известия».