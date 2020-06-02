Барановская напомнила поклонникам, что считать чужие деньги нехорошо

Москва, 2 июня. Телеведущая Юлия Барановская сочла бестактным вопрос своих подписчиков в Instagram об уровне ее зарплаты.

Барановская в сторис Instagram пообщалась с поклонниками, отвечая ни их вопросы. Почти на все из них она отвечала коротко и по существу, однако вопрос об уровне ее зарплаты вызвал недовольство телеведущей.

«А потом обиженно пишете: «Почему вы не отвечаете на мои вопросы?!». Я ни разу в своей жизни не задала такого вопроса. Меня не интересуют зарплаты и доходы других людей. Меня интересуют только моя зарплата и мой доход», — ответила Барановская на соответствующий вопрос.

Бывшая девушка футболиста Андрея Аршавина и мать троих его детей вместе с Александром Гордоном ведет программу «Мужское/Женское», а также «Модный приговор» с Александром Васильевым. После расставания с футболистом она также выпустила две книги.

Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял коллегу Барановскую, которая уделила повышенное внимание теме личной жизни в своей новой книге о творческом пути. В эфире программы Урганта она напомнила, что тот некогда сжег ее первую книгу в одном из эфиров, и подарила ему новое издание. Ургант же подловил автора книги на чрезмерном сосредоточении на персоне Аршавина.

Гостья со словами ведущего не согласилась. Она заявила, что основное внимание в книге уделено не только непростым отношениям с бывшим возлюбленным, но и творчеству и воспитанию детей.