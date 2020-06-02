Захарова назвала «международным лицемерием» действия США во время массовых протестов

Москва, 2 июня. Из-за неоправданно жестоких действий американской полиции пострадали более ста американских и зарубежных журналистов, которые освещали массовые беспорядки в США. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она опубликовала пост в Facebook, где отметила, что «сегодня в графике госсекретаря Майка Помпео значится встреча с «выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь» и приложила к публикации скриншот с графиком Помпео. Захарова напомнила, что о «выживании на площадях» Помпео могли бы рассказать люди за окнами здания Госдепа, которых жестоко избивает американская полиция, однако «международное лицемерие никто не отменял»

«Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека? Наверное, похвастается новинкой в этом деле - обстрелом иностранных корреспондентов резиновыми пулями и распылением им в лицо слезоточивых аэрозолей. Есть чем гордиться: более сотни американских и зарубежных журналистов пострадали от насилия со стороны правоохранителей», — написала Захарова в Facebook.

Напомним, что в ходе подавления беспорядков в Миннеаполисе местные правоохранители применили слезоточивый газ против российского журналиста Михаила Тургиева. Вместе с ним пострадали и американские коллеги. Пострадавшие имели соответствующую маркировку, позволяющую отличить их от протестующих. Кроме того, сегодня стало известно, что полиция США применила резиновые пули против продюсера радио Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты в Вашингтоне, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда.