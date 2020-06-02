Дочь Малинина и Зарубиной хотят отправить лечиться в психиатрическую клинику

Москва, 2 июня. Дочь музыкантов Александра Малинина и Ольги Зарубиной Кира Евдокимова тяжело переживает период пандемии. Карантин препятствует возвращению девушки к ее жениху в США, с которым она должна была сыграть свадьбу 12 апреля. Ее мать встревожена, так как у Киры случился сильнейший нервный срыв.

Зарубину расстраивает тот факт, что она не знает, как помочь единственной дочери.

«В последнюю неделю у Киры начались срывы. У нее резко меняется настроение. Раньше не придавала этому значения. Думаю, что во всем виноваты ее непростые отношения с отцом. Сама Кира уверяет, что расстраивается из-за несостоявшейся свадьбы, и сетует на то, что не может увидеться со своим молодым человеком», — рассказывает певица.

Психолог Наиля Бирарова прокомментировала непростую ситуацию в звездной семье. Специалист говорит, что у Киры истерия, и это необходимо лечить.

«Не стоит пока прибегать к медикаментам. У Киры есть какая-то внутренняя боль, которую подавили. Эта проблема приобрела хронический характер», — говорит Бирарова.

С мнением коллеги согласен и психиатр-нарколог Эркен Иманбаев.

«Кира — недолюбленный ребенок. Ей не хватает отца. Если мы взглянем на ее парня, то увидим, что он чем-то похож на Александра Малинина. Кира подсознательно выбрала мужчину старше себя, а это значит, что она нуждается в отце», — обращает внимание специалист.

По его словам, хроническая психотравмирующая ситуация, в которую попала Кира, препятствует нормальной жизнедеятельности. Девушка приняла к сведению рекомендации специалистов и отмечает, что очень хочет вернуться в США.

«Хочу к Джошу, мы с ним вместе уже больше года. Верю, что буду с ним всю жизнь. Во всей этой ситуации виню коронавирус. С папой не хочу связываться. Да и он не рад контактировать со мной», — заявила дочь Александра Малинина.

Ранее сообщалось, что Кира намерена подать в суд на Малинина, с целью получить от отца 15 млн рублей за психологическую травму. Как отмечала девушка, она хочет, чтобы у нее было «не меньше, чем у ее брата и сестры». Дочь певца сказала, что виделась с Малининым лишь дважды, при этом их последняя встреча оказалась настолько ужасной, что, она якобы впала в депрессию.