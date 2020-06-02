В МЧС РФ рассказали о сокращении числа детских лагерей этим летом

Москва, 2 июня. Безопасность детского отдыха в летний период обсудили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание под председательством главы МЧС РФ Евгения Зиничева состоялось 2 июня в режиме видеоконференции. В настоящее время на контроле МЧС РФ находятся около 29 тысяч детских лагерей и баз отдыха.

«В ситуации предупреждения распространения COVID-19 летом этого года количество лагерей, готовых к принятию детей, будет значительно меньше по сравнению с прошедшими годами, и составит порядка пять тысяч», — говорится в сообщении.

К началу летнего сезона в детских лагерях, которые находятся в удалении от пожарных подразделений, будут выставлены временные пожарные посты. Кроме того, в ходе заседания был спланирован комплекс мероприятий по вопросам безопасности отдыха детей на водных объектах. Также обсуждались вопросы безопасности туристских групп с участием детей.