Оппозиция использует кампанию RussianLivesMatter для провокаций и давления на Росгвардию

Продвижение российской оппозицией кампании RussianLivesMatter в знак солидарности с погибшим жителем Екатеринбурга, оказавшим вооруженное сопротивление полиции, – попытка копирования соцпроцессов в США для организации массовых беспорядков по аналогии с миннеапольскими.

Правоохранительные органы вечером 31 мая в Екатеринбурге провели спецоперацию в микрорайоне ЖБИ по задержанию местного жителя (Владимир Т.), который был замешан в краже обоев из строительного магазина. Однако операция, в которой участвовал СОБР Росгвардии, закончилась гибелью екатеринбуржца.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал инцидент. По его словам, Владимир, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, во время проникновения спецназа в квартиру, встретил СОБР с направленным в сторону сотрудников предметом, внешне похожим на автоматическое оружие. Сложившаяся обстановка была оценена спецназом, как представляющая опасность для окружающих, а потому было принято решение открыть огонь.

Инцидент получил широкий общественный резонанс и активизировал оппозиционное сообщество, которое использовало произошедший случай для «расчеловечивания» сотрудников полиции и создания условий для организации массовых беспорядков.

«Русский Миннеаполис»

Инспирирование протестных настроений выразилось в запуске общественной компании против «полицейского беспредела». Ее организатор – политическое движение «Гражданское общество», одним из руководителей которого является член Федерального комитета «Либертарианской партии России» Михаил Светов.

Утром второго июня движение Светова в Twitter анонсировало антиполицейскую, провокационную кампанию с проведением одиночных пикетов в Москве у здания ГУ МВД на Петровке, 38. Оппозиционное движение задействовало «миннеаполисский кейс» как технологию в попытке сманипулировать эмоциями и сыграть на аналогии с инцидентом в США, где полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда, что привело к массовым беспорядкам.

Кампания запущена на базе Twitter – популярной площадке у политтехнологов для оперативного распространения вбросов и новостей, проверить корректность которых в сжатые сроки сложно. Для усиления популярности кампании оппозиция использовала переделанный американский хештег #RussianLivesMatter (в США #BlackLivesMatter).

«Гражданское общество» призвало к одиночным пикетам, по аналогии с американскими активистами, поддерживающими уличные акции. Призыв носит провокационный характер в условиях принятых в РФ мер по борьбе с коронавирусом, запрещающих публичные мероприятия, так как это может привести к задержаниям. Учитывая контекст развития ситуации в США, нельзя исключать, что оппозиционное сообщество намеренно продвигает кампанию, чтобы инспирировать массовые беспорядки.

Забыли «украсть» смысл

При заимствовании «американского кейса» оппозиция забыла о смысле и контексте. В США проблема расовой неприязни, дискриминации существует более 100 лет. Афроамериканцев использовали как рабов. После отмены рабства, проблема сегрегации существовала до 80-х годов прошлого столетия. Сейчас к чернокожим относятся унизительно, считая большинство из них преступниками. Любые притеснения чернокожих вызывают острую реакцию социума. Как следствие – активизируются политсилы для борьбы с властью.

В России же оппозиция не апеллирует к какому-либо длящемуся расовому конфликту или иной проблеме, затрагивающей обширные слои общества. В итоге социальный процесс из США пытаются скопировать и использовать как политтехнологию. Светов и либеральное сообщество пытается убедить российское общество в том, что нужно проявить солидарность к человеку, который замешан в магазинной краже, потом залил сотруднику МВД глаза из баллона, а позднее и вовсе оказал сопротивление СОБРу, держа в руках автоматическое оружие. Американская расовая проблема и защита в России злоумышленника с автоматом – несравнимы.

При этом уже сейчас видно, что кампания Светова не имеет в обществе достаточной поддержки. Об этом свидетельствует статистика «Твиттера», отражающая актуальность обсуждаемых тематик.

Кампания #RussianLivesMatter поддержана 17,7 тыс. сообщений. В то время как в США по проблеме расовых притеснений только по хештегу #blackouttuesday написано 1,2 миллиона сообщений.

Раскручивая кампанию #RussianLivesMatter оппозиция не в первый раз пытается скопировать «протестные социальные процессы» и оказать давление на правоохранительные органы. Несколькими днями ранее либеральное сообщество и СМИ делали тоже самое, защищая Илью Азара, арестованного за нарушение закона, запрещающего проведение публичных мероприятий в условиях самоизоляции и борьбы с COVID-19. «Новая газета», «Медуза» и активисты использовать «кейс Голунова», чтобы представить Азара «жертвой режима».