Задержанный в Крыму пьяный солдат ВСУ рассказал, как пересек границу РФ

Симферополь, 2 июня. Пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ РФ опубликовала видео задержания и допроса украинского военнослужащего, задержанного на границе. Молодой человек подтвердил, что во время задержания был в нетрезвом виде.

Во вторник стало известно, что пограничники в Крыму задержали военнослужащего ВСУ за незаконное пересечение границы России. По данным ведомства, он находился в алкогольном опьянении и без документов.

Во время допроса выяснилось, что задержанный — Евгений Добринский. У пьяного военнослужащего также изъяли, предположительно, наркотики. Вещество отправили на экспертизу.

На опубликованном видео военнослужащий сообщает, что до похода в Крым он выпил с местными жителями на территории Украины, а также «покурил травки». По его словам, он пошел по дамбе, при этом не пояснив причин своего передвижения.

Задержанный сообщил, что он — гражданин Украины, его место службы – 95 бригада 13-го батальона ДШВ. В его ответственность входила охрана границы и дамбы с железнодорожными путями, передает РИА Новости.

«По дамбе я добровольно пошел, моя была инициатива», — заявил задержанный, добавив, что это был его выходной, никого из руководства вместе с ним не было.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя Федеральному агентству новостей задержания пьяного украинского военного, отметил, что морально-психологическое состояние военнослужащих украинской армии из-за социально-бытовых проблем крайне низкое.