Бальбек раскритиковал идею Украины отправить корабли НАТО в Керченский пролив

Москва, 2 июня. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал высказывания так называемого «представителя президента Украины в АРК» Антона Кориневича, который заявил, что корабли НАТО могли бы «мониторить ситуацию» в Керченском проливе. По его словам, подобное абсолютно исключено.

Бальбек напомнил, что все корабли проходят через Керченский пролив в строгом соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства.

Кориневич ранее предположил, что корабли стран НАТО могли бы использоваться для «мониторинга» ситуации в Керченском проливе. Украинский чиновник заявил, что они якобы могли бы наблюдать за тем, как корабли проходят через пролив.

По словам Бальбека, заявление Кориневича является «ничтожной профанацией», а НАТО никогда не примет подобное предложение от Украины.

«Никто в наши воды не сунется, будет Украина просить об этом или умолять. Мы не блокировали Керченский пролив, и все его проходят в соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства. Официальный Киев решил, что он выше международного морского права, в итоге мы все помним, чем закончился керченский инцидент», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года. Три военных корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу и совершали опасные маневры, несмотря на законные требования российских пограничников о немедленной остановке украинских бронекатеров. В результате все три судна были задержаны, а украинских моряков арестовали по решению Киевского районного суда Симферополя. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко.