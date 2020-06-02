Сирия, 2 июня. Турция продолжила перебрасывать в Идлиб системы ПВО и военную технику. Жены террористов ИГИЛ1* устроили демонстрацию в лагере беженцев «Аль-Хол» в Хасаке. Курдские боевики повышают цену на пшеницу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: направили в Идлиб конвой военной техники из 40 единиц техники.

«Сирийская национальная армия» (СНА): по неподтвержденным данным, убила бойца «Хезболлы» в Алеппо в ходе боестолкновения.

«Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир»: объявила южную часть провинции Идлиб зонной военных действий.

«Демократические силы Сирии» (SDF): разогнали в лагере «Аль-Хол» демонстрацию жен террористов ИГ1 и подозреваются в установке СВУ в зоне контроля протурецких сил.

Провинция Алеппо

Пользователь Twitter @QalaatM сообщает, что в ходе боестолкновений к западу от города Алеппо между проправительственными силами и боевиками «Сирийской национальной армии» погиб боец ливанской организации «Хезболла» Мухаммад Махди Мухаммад Шур. Точное место и причина его гибели не называется.

На севере провинции жители поселка Тукхар-Тейму вышли на стихийный митинг против протурецких сил. Поводом для недовольства местных жителей стала беспорядочная стрельба, устроенная в поселке боевиками «Джейш Ватания Сурия», входящей в состав альянса «Сирийской национальной армии». ПВ результате инцидента были ранены женщина и ребенок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает агентство Euphrates Post, в поселке Хаджин пожар уничтожил часть урожая местных фермеров. По информации источника, причиной возгорания стала засуха, однако не исключено что посевы намеренно подожгли террористы «Исламского государства»1. На севере Ирака подобным образом группировка провоцировала голод в деревнях, которые отказались от выплаты закята.

Источник также сообщил, что из-за пожаров, которые уничтожают посевы, самоуправление «Демократических сил Сирии» повысило цену на пшеницу, что вызвало недовольство фермеров и привело в ряду забастовок.

Провинция Идлиб

Согласно данным портала Step News в Идлиб из турецкой провинции Хатай через погранперехода «Кафр-Лусин» зашла очередная колонна военной техники турецкой армии. По информации местных источников издания, в составе автоколонны из сорока единиц техники были замечены самоходные артиллерийские установки Atilgan.

Как сообщает военно-аналитический канал Warjournal, группировка «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустила заявление, в котором объявила «военной зоной» несколько районов в предгорьях Джебель аз-Завия на юге провинции Идлиб.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Anna News, в лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз родственники и жены террористов «Исламского государства» устроили шествие с флагами самопровозглашенного «халифата». Колонна жен и вдов ИГИЛ вместе с детьми прошла по пятому сектору лагеря, выкрикивая лозунги в знак поддержки группировки, пока их не разогнала прибывшая охрана.

В зоне контроля «Сирийской национальной армии» прогремело два взрыва. Как сообщает портала Alkhabour 21, взрыв самодельной бомбы в поселке Аль-Манахир убил местного жителя. В деревне Тель-Халаф также детонировала самодельная бомба, установленная на мотоцикл. Взрыв убил двух человек, третий был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Ответственность за установку СВУ пока не взяла на себя ни одна из группировок. Военная полиция СНА подозревает в установке бомб боевиков из состава «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.