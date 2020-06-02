Никас Сафронов: В России число артистов на квадратный метр превышает все санитарные нормы

Санкт-Петербург, 2 июня. Известный художник Никас Сафронов в эфире онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился своей позицией насчет поддержки артистов со стороны государства в период пандемии.

Живописец оценил возможность создания «профсоюза артистов», благодаря которому более успешные артисты помогали бы своим коллегам.

«Профсоюз — история хорошая, они смогут распределять эти деньги в сложный момент жизни, помогая поддерживая... Но притом многих россиян раздражают эти жалобы, потому что количество артистов на квадратный метр превышает в России все санитарные нормы. Кроме себя они (артисты. — Прим. ФАН) вообще не видят вокруг ни неба, ни мира, ни жизни, ни других людей. Только свои проблемы», — заявил Сафронов.

Художник говорит, что он выступает за поддержку простых людей, например, билетеров. Он подчеркивает, что артисты должны понимать, что искусство — это тяжелая история, и не стоит думать о том, что оно принесет миллионы.

«Мне сегодня многие пишут «хотим рисовать, где купить краски и как их растворять?», но уже хотят зарабатывать большие деньги», — отмечает живописец.

В то же время он подчеркнул, что люди, занимающиеся чистым искусством, должны договариваться о поддержке с какими-то организациями или государством.