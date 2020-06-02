Сын Галкина показал «самое лучшее в мире кун-фу»

Москва, 2 июня. Пародист и шоумен Максим Галкин опубликовал видеоролик, в котором его дети демонстрируют свои способности в «кун-фу». Подписчикам он понравился – всего за пару часов видео собрало более полумиллиона просмотров.

В ролике сын Галкина Гарри выходит вперед и разбивает о свою голову пенопластовые плиты. Его сестра Лиза, смеясь, называет происходящее «самым лучшим в мире кун-фу».

«Юмористы в папу, да и мама любит пошутить!» — написали подписчики Галкина в комментариях к посту с видео.

Ранее Галкин опубликовал другой видеоролик, в котором он показал, как Лиза и Гарри играют ранним утром. Подписчики Галкина еще раз отметили, что его дети очень артистичны, а также обладают хорошими вокальными данными.

Две недели назад Галкин устроил домашний квест с полосой препятствий для своих близняшек Гарри и Лизы. Юморист придумал для своих наследников новое развлечение — устроил из подручных материалов полосу препятствий, которую близнецы с удовольствием преодолевали.

Напомним, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают вести активный образ жизни в самоизоляции, а их отец регулярно делится рассказами о домашних событиях в своем Instagram.