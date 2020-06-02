Москва, 2 июня. Эксперты министерства здравоохранения РФ назвали симптомы, которые наблюдаются у заразившихся коронавирусом детей до трех лет.

По словам экспертов, при заражении коронавирусом у детей наблюдаются заложенность носа, боль в горле, а также диарея и боль в животе. Кроме того, у детей фиксируется повышенная температура тела.

«Все эти симптомы непродолжительные, и самое главное, что дети до трех лет болеют меньше всех, сама болезнь протекает легко», — сообщают в ведомстве.

При этом эксперты отмечают, что повышение температуры выше 38,5 градуса и появление кашля являются поводом для обращения к врачу.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 6,6 миллиона человек. От коронавируса погибло более 375 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.