Сын Куклачева отреагировал на призыв Жириновского избавляться от питомцев из-за COVID-19

Санкт-Петербург, 2 июня. Заслуженный артист РФ и художественный руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев прокомментировал слова депутата Госдумы Владимира Жириновского о том, что необходимо избавляться от питомцев на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Сейчас какая идет массированная атака на животных. У вас дома живут кошки, которые ничего не подозревают, а вы хотите от них избавиться. Наша задача донести — то, чем болеют животные, никаким образом не переносится человеку», — заявил артист.

По его словам, кошки тоже могут болеть коронавирусом, но кошачья форма заболевания не представляет угрозы человеку.

«У кошек более 40 штаммов коронавируса. Он не передается человеку. При тех же самых симптомах — это совершенно разные болезни», — объяснил Дмитрий Куклачев.

Сын Юрия Куклачева говорит, кошки из его театра переживают из-за вынужденных каникул. Несмотря на то, что они спят большую часть суток, им необходимо репетировать и понимать, что они важны и востребованы.

Он подчеркнул, что в течение недели, как только станет известно об окончании режима самоизоляции, Театр кошек сможет выйти на реализацию билетов и прием зрителей. Дмитрий Куклачев подчеркнул, что уже закуплено более 10 тыс. перчаток, бахил, а также антисептические средства. Худрук театра отмечает, что заведение готово принимать зрителей в любом формате.