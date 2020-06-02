Предвидевший крах СССР норвежский социолог предсказал крах США в 2020 году

Москва, 2 июня. Норвежский социолог Йохан Галтунг, прославившийся как человек, предсказавший распад СССР, много лет назад предвидел и крах США в 2020 году.

Как сообщает «ПолитРоссия», прогнозов о распаде Америки было огромное количество. Однако объединяло их одно: отсутствие конкретной даты. Один прогноз гласит, что конец США настанет в 2020 году. Его автором выступает норвежский социолог и математик Йохан Галтунг. Доверие социолог вызывает хотя бы по одной причине: в свое время он предсказал распад СССР, события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и даже теракты 11 сентября.

В этом году Галтунгу исполняется 90 лет. В качестве консультанта ООН он участвовал в урегулировании более 50 конфликтов по всему миру.

Известность же социолог приобрел благодаря своим точным прогнозам. В частности, в 1980 году он заявил, что через десять лет Берлинская стена падет, а сам Союз будет разрушен. В США Галтунга и вовсе нарекли новым Нострадамусом.

Однако сегодня в Соединенных Штатах предсказания социолога не так популярны: по его словам США в 2020 году ждет непреодолимый кризис и последующий распад, к 2025 году страна перестанет существовать. Свое предсказание он озвучил еще начале 2000-х годов.

Завлабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Алексей Коротаев отметил, что о крупном коллапсе в США, который может привести к гражданской войне и последующему распаду страны, говорят в научном сообществе уже довольно давно. В частности, российский ученый Петр Турчин в 2010 году в журнале Nature «прогнозировал резкий рост политической нестабильности в США, вплоть до гражданской войны с пиком в районе 2020 года».

Коротаев полагает, что сейчас нет серьезных предпосылок к тому, чтобы ожидать настоящего распада США. Тот конфликт, который разгорелся сегодня из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда назревал давно. Однако подобное происходит в США уже далеко не первый раз. И ни разу это не приводило к развалу страны.

«Если честно, я бы не делал ставку на то, что ситуация в США дойдет до гражданской войны. То есть сами по себе волнения были во многом неизбежны. И масштабы его последствий сейчас спрогнозировать невозможно. Вероятнее всего, США окажутся устойчивее, чем некоторые полагают. В конце концов, толчок к беспорядкам был не самый большой. Серьезный рост напряженности в Америке был в 20-х годах прошлого века, был мощный скачок дестабилизации в 60-е годы. Но ничего кардинально серьезного не произошло. И, на мой взгляд, сегодня тоже нет предпосылок для развала США», – резюмирует Алексей Коротаев.

Массовые беспорядки в США продолжаются уже нескольких дней. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, передает RT. Полицейские при задержании повалили его на землю, а один из правоохранителей надавил коленом ему на шею. Несмотря на слова мужчины о том, что ему трудно дышать, полицейский продолжал его удерживать. Флойд умер в реанимации. В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы способ смерти Флойда квалифицируется как «убийство».

Президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом и пообещал мобилизовать все военные и гражданские ресурсы для прекращения столкновений.