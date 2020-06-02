Москва, 2 июня. Российская юмористка и пародистка Елена Воробей заразилась коронавирусом. По словам артистки, первыми симптомами коронавируса стали жжение в груди и сильный кашель. На второй день болезни у нее пропало обоняние. На третий день болезни Воробей почувствовала себя лучше и решила сделать несколько физических упражнений, после чего ей стало хуже.

«Я перестаралась, мне стало плохо. Сегодня я уже веду себя спокойно, сдерживаю свой темперамент», — призналась артистка.

Воробей сохраняет стойкость духа и чувство юмора, несмотря на болезнь. Артистка иронично отметила, что коронавирус стал «подарком» к ее дню рождения, который она отметит 5 июня.

«Мои родные спрашивали меня, что мне подарить на день рождения, у меня ведь все есть. Вот только коронавируса у меня не было, и кто-то накануне моего дня рождения сделал мне подарок», — добавила Воробей.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 6,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 375 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.