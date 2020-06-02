حصاد أخبار ليبيا ، 2 يونيو: الأمم المتحدة تعلن استئناف المفاوضات بصيغة "5 + 5" ، مسلحون من حكومة الوفاق الوطني يطلقون سراح المجرمين ليأخذوهم إلى صفوف

ليبيا ، 2 يونيو: الأمم المتحدة تعلن استئناف المحادثات حول ليبيا بصيغة "5 + 5" ، عقد المسماري مؤتمرا صحفيا واسع النطاق ، وإطلاقت حكومة الوفاق الوطني سراح السجناء من السجون

تحدث مسماري عن التزييف والعدوان التركي والإرهابيين في ليبيا

تحدث الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري عن الوضع الحالي في ليبيا ، والوضع على خط الجبهة ، والتراجع التكتيكي للجيش الوطني الليبي ، والتعاون المحتمل مع دول أخرى لتحقيق الاستقرار في الأزمة ، والمرتزقة السوريين ، والتدخل التركي ، والإرهابيين في ليبيا ، وتحرير الأراضي الليبية منهم.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن استئناف المحادثات بصيغة "موسكو" 5 + 5

رحبت بعثة الأمم المتحدة ، يوم الاثنين 1 يونيو 2020 ، بقرار الجيش الوطني الليبي و حكومة الوفاق الوطني استئناف عملية التفاوض في ليبيا. إن استعادة التسوية السلمية التي بدأت في موسكو لأول مرة ، تشجع المجتمع الدولي.

مؤسسة حماية القيم الوطنية على استعداد لدعم سجين معيتيقة، الذي تم اقتلاع عينه بملعقة

سجين سابق في سجن طرابلس المشهور معيتيقة ، رجب المقرحي ، يحدث عن التعذيب اللاإنساني في سجن "المؤسسة الإصلاحية" وطالب بأن تقدم الأمم المتحدة المشاركين في هذه الفظائع إلى العدالة

لقد أطلق ممثل الجيش الوطني الليبي على الطائرات بدون طيار التركية الأداة الرئيسية لإرهابيين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

تقوم القوات الجوية للجيش الوطني الليبي بعملية لضمان أمن مدينة غريان وضواحيها بعد تحرير الأصابعة من مسلحي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي.

حكومة الوفاق الوطني تعفي الإرهابيين والمجرمين للانضمام إلى صفوفها

يطلق مقاتلو ما يسمى بـ "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا سراح المجرمين المدانين ويرسلون السكان المحليين الأبرياء إلى السجون مكانهم.

اخبر المسماري عن كيف حولت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الاختطاف إلى عمل تجاري

يحتوي سجن معيتيقة غير القانوني في العاصمة الليبية على ثلاثة آلاف ليبي وأجنبي ، ويتورط النظام الإجرامي لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بممارسة الخطف وتحويله لعمل تجاري.