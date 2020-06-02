МИД РФ раскритиковал США за полицейский произвол по отношению к журналистам

Москва, 2 июня. Американские власти должны незамедлительно принять меры по защите журналистов от полицейского произвола. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел России.

В МИД РФ отметили, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем. Российские дипломаты напомнили о жестком обращении со стороны полиции, которому подверглась 1 июня продюсер информационного агентства «Sputnik» Николь Руссел. Министерство иностранных дел РФ подчеркнуло, что расценивает это как недружественный шаг со стороны США, а также нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов.

«Несмотря на демонстрацию корреспондентом пресс-карты и неоднократные устные заверения Николь Руссел о принадлежности к СМИ, репортер была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. В результате продюсер Sputnik получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские «служители правопорядка» не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее», — рассказали в российском ведомстве.

МИД РФ напомнил, что жестокое преследование журналистов произошло у стен Белого дома, чье руководство регулярно позиционирует США как «эталон демократии». Российские дипломаты призвали международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на подобный инцидент.

Напомним, поводом для массовых протестов стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями США 25 мая в Миннеаполисе. Один из патрульных при задержании надавил на шею коленом. Мужчина предупреждал, что ему трудно дышать, но полицейские не вняли его просьбам. Позднее мужчина скончался в реанимации. Видео с действиями полицейских попало в Сеть и вызвало бурную реакцию у жителей страны.