Пригожин прокомментировал вызвавший резонанс ролик медиагруппы «Патриот» об усыновлении

Санкт-Петербург, 2 июня. Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал публикацию первого видеоролика Медиагруппы «Патриот» из цикла «Почему поправки к Конституции России — это важно».

Ранее в Сети был опубликован ролик о важности принятия поправок в Конституцию РФ, выпущенный Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот». В ролике в аллегорической форме говорится о важности поправок в конституцию, касающихся защиты семейных ценностей, а также характеристики брака как союза мужчины и женщины. Однако видео вызвало бурную реакцию со стороны лиц, называющих себя представителями различных ЛГБТ-организаций.

Редакция «Страны Советов on-line» обратилась к Пригожину, возглавляющего попечительский совет Медиагруппы «Патриот», с просьбой прокомментировать публикацию.

«Полагаю, ролик сняли потому что их, как и многих других граждан, не устраивает отношение к гомосексуалам в нашей стране», — представила ответ Пригожина его пресс-служба.

«Для понимания причин» бизнесмен напомнил редакции о старом анекдоте:

«Еврей хочет уехать из России. В ОВИРе его спрашивают: — Абрам Моисеевич, почему вы хотите уехать? Что Вас не устраивает? — Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуалам! — А какие проблемы? С этим же, вроде, все спокойно? — А вы посмотрите на тенденцию! При Сталине их расстреливали. При Хрущеве и Брежневе — сажали и принудительно лечили. Сейчас это вошло в норму. Так вот, я таки хочу уехать из этой страны, пока это не стало обязательным».

Ранее ФАН сообщал, что спустя 12 часов после публикации ролика в редакцию поступило более 50 обращений от представителей различных ЛГБТ-организаций. Эти лица потребовали от редакции ФАН немедленно удалить видеоролик, в котором содержится призыв участвовать в голосовании за поправки к конституции.

«Мы понимаем, что столкнулись с координированной атакой немногочисленного, но энергичного меньшинства, но хотим подчеркнуть главное обстоятельство — в ролике нет ничего оскорбительного для представителей ЛГБТ-сообщества. Зато там есть очевидное для всех зрителей противопоставление идеологии ЛГБТ и традиционных семейных ценностей, издавна культивируемых в российском обществе», — подчеркивается в ответе ФАН.

Редакция ФАН добавляет, что в опубликованном ролике нет призыва дискриминировать ЛГБТ-сообщества и их представителей. ФАН пытается не позволить навязывать всему российскому народу одностороннюю и лживую мораль, согласно которой российские дети могут ставить над собой чудовищные эксперименты, а взрослые должны их к этому поощрять под страхом уголовного преследования.