Соцучреждения Петербурга получили средства индивидуальной защиты. ФАН-ТВ

Общероссийский народный фронт и проект «Регион Заботы» в рамках акции #МыВместе передали средства индивидуальной защиты для сотрудников соцучреждений Санкт-Петербурга и волонтеров благотворительной организации «Перспективы».

В три заведения, помогающих детям и взрослым с ментальными нарушениями, было отправлено более 8000 СИЗов. Директор психоневрологического интерната №3 отметил, что в учреждении сейчас находятся восемь заболевших коронавирусом, и из-за этого два отделения закрыты на карантин, поэтому крайне необходимы средства индивидуальной защиты.

«После нашего обращения мы очень оперативно и в достаточном количестве получили помощь от проекта «Регион заботы». Это костюмы, маски, респираторы, дезинфицирующие средства, все очень хорошего качества. Россия всегда славилась меценатством и оказанием благотворительной помощи, и сегодня еще раз было доказано, что, когда трудно, мы становимся сильнее. Коронавирус нас сплотил. Мы благодарим всех за поддержку и очень своевременную помощь», — подчеркнул заслуженный врач России Теймураз Чеминава.

В свою очередь, координатор направления «занятость» благотворительной организации «Перспективы» Анна Богатырева отметила, что проект «Регион заботы» Общероссийского народного фронта очень помог.

«Несмотря на карантин, наши волонтеры и сотрудники остались в петергофском интернате №3 сопровождать своих подопечных. Они теперь защищены, получив очень необходимые СИЗы, и смогут продолжать работать», — отметила Анна Богатырева.

«В период распространения коронавирусной инфекции активисты ОНФ стараются максимально помочь медицинским учреждениям и понимают, насколько это важно, ведь врачи, волонтеры и благотворительные организации заботятся обо всех с полной отдачей. Конечно же, мы продолжим поддерживать тех, кому это необходимо», — заявил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.