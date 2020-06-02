Испытавший вакцину от COVID-19 назвал «худший побочный эффект»

Москва, 2 июня. Журналист The Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса. Соммерс рассказал, что стало для него самым тяжелым побочным эффектом.

Испытание вакцины от коронавируса началось около месяца назад. Соммерс рассказал, что перед вакцинацией он завел банковский счет, куда ему перечислили 235 фунтов (около 20 тысяч рублей). Также журналист прошел опрос о здоровье и членах семьи. Перед испытанием Соммерс сдал анализы и посмотрел обучающее видео.

«Будьте готовы к бесконечным вопросам друзей и родных, в частности о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. Но это не так», ― предупредил он.

Соммерс признался, что ему выражали многочисленные слова поддержки, но нашлись и те, кто отговаривал его от опасного исследования. Перед самой вакцинацией Соммерсу пришлось побороть страх перед уколами. Ему помогло осознание того, что он делает что-то важное.

«Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», ― рассказал Соммерс.

По словам журналиста, в первые дни после испытания у него поднималась температура. Однако Соммерс признал, что мог себе это надумать. В своем дневнике он рассказывал о симптомах, будто о столкновении «Титаника» с айсбергом, признался журналист. Спустя неделю температура пришла в норму, других побочных эффектов у журналиста не наблюдалось.

«Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество», ― признался Соммерс.

Ранее вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что российские ученые работают над вакциной от коронавируса, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. По его словам, над препаратом, напоминающим йогурт, трудятся ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в России ведется разработка девяти различных вакцин от COVID-19. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, что с появлением препарата жизнь вернется в привычное русло. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что уже осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавируса.