Роспотребнадзор не одобрил инициативу о выдаче ваучеров за отмененные рейсы

Москва, 2 июня. Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленную Министерством транспорта РФ инициативу о введении ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.

Напомним, ранее Минтранс предложил легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы.

Как сообщает РБК, в Роспотребнадзоре посчитали, что проект постановления Минтранса позволяет вернуть деньги пассажирам только через 3 года, в случае если клиент не станет пользоваться ваучером. Это является нарушением прав потребителя.

У ведомства возникли и другие замечания. Например, предложение клиентам выбрать другую дату по уже выбранному маршруту может вынудить пассажиров отказаться от поездки. В таком случае, деньги за билет им бы не стали возвращать. Роспотребнадзор не нашел экономических обоснований, согласно которым перевозчики могут не возвращать клиентам деньги в течение 3-х лет.

В ведомстве подчеркивают, что в документе должны быть прописаны все возможные гарантии для пассажиров по исполнению перевозчиком своих обязательств.

Ранее совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре, передают «Известия». По мнению предпринимателя, снятие ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, будет происходить в несколько этапов. Сначала будут разрешены полеты в СНГ, а потом и в страны дальнего зарубежья.