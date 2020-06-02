Родион Газманов встал на защиту пожаловавшихся на безденежье артистов

Санкт-Петербург, 2 июня. Многие российские артисты испытывают серьезные финансовые проблемы из-за отмены выступлений в период пандемии, но людям непривычно слышать жалобы знаменитостей, считает певец Родион Газманов.

Родион Газманов принял участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?». В ходе пресс-конференции российские знаменитости поделились мнением относительно спора между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным.

«Я думаю, что люди привыкли, что артисты в нашей стране живут очень неплохо, и слышать жалобы для них несколько непривычно. Но у артистов действительно проблемы: у него есть музыканты, сотрудники, гримеры, целая команда, которая зависит от дохода, от концерта… Шоу-бизнес является также пострадавшей частью общества», ― отметил Газманов.

Артист отметил, что и сам бы не отказался от поддержки. В отличие от топовых звезд, большинство российских артистов живут от зарплаты до зарплаты, а сейчас они и вовсе остались без доходов.

Газманов оценил идею создать кассу взаимопомощи для артистов. По его словам, в России артисты привыкли ни на кого не рассчитывать.

«Меня с детства учили, что заглядывать в чужой карман нехорошо. Организовать общую кассу — эти вещи безусловно хороши, но сейчас это делать уже поздно», ― добавил певец.

Звезда сериала «Универ» актриса Валентина Рубцова также прокомментировала скандал с Пригожиным и Шнуровым. Она отметила, что ни на что не жалуется, и самоизоляцию переносит в комфортных условиях. Насчет просьб артистов обратить на них особое внимание, Рубцова высказалась аккуратно, но, по ее мнению, такие стенания звучат «не очень красиво».