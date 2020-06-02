В Сети оценили силу «русской мафии», не позволившей мародерам разорить ресторан в США

Сан-Диего, 2 июня. Ресторан под названием Pushkin Russia в Сан-Диего не пострадал от рук мародеров благодаря защите «русской мафии».

В социальных сетях набирает популярность снимок, на котором запечатлена группа крепких мужчин перед рестораном Pushkin в американском городе Сан-Диего. Работники ресторана русской кухни на протяжении двух дней защищали свое заведение от погромщиков и мародеров, которые бесчинствовали в разгар протестных акций, охвативших США после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией.

Пользователи Сети в шутку назвали защитников ресторана «русской мафией», а также выразили восхищение их стойкостью, которая не позволила мародерам разграбить ресторан.

«И на колени не встали. Уважаем», — написал один из пользователей Twitter.

«Передайте Ивану мое уважение, и пусть он пошлет мне вареники и пельмени!» — оставил шутливый комментарий один из интернет-пользователей.

Многие американцы были вдохновлены примером защитников русского ресторана, призвав остальных жителей США оберегать свою собственность.

«Люди должны также охранять свой бизнес, магазины и собственность», — считает еще один пользователь соцсети.

«Не связывайтесь с Россией!» – эмоционально призывает другой пользователь.

Протесты и беспорядки в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который погиб в результате грубого задержания сотрудниками полиции. Беспорядки были зафиксированы в 140 городах США. Власти задействовали Национальную гвардию. В 40 американских городах введен комендантский час.