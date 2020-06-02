Ученые из США объяснили, почему собаки спасают своих хозяев

Вашингтон, 2 июня. Американские психологи из университета Аризоны провели исследование, в котором выяснили степень готовности собаки спасать своего хозяина.

В эксперименте приняли участие 60 питомцев, которые должны были за две минуты освободить хозяина, оказавшегося в закрытом ящике. При этом владельцы громко звали на помощь.

Психологи провели также два контрольных испытания — достать еду из того же ящика и спасти человека, который не звал на помощь. С основным задание справилась ровно треть собак, еду смогли достать только 19 питомцев, а спасти хозяина, не зовущего на помощь, решили только 16 животных.

Ученые пришли к выводу, что стресс хозяина сразу передается его питомцу. Тот факт, что не все псы справились с заданиями, говорит не о их неспособности сопереживать. Некоторые собаки просто не смогли справиться с ящиком.

Исследователи доказали, что собаки хотят спасти хозяина из-за высокой эмоциональной мотивации — они привязаны к человеку. При открывании ящика ради еды у них не было такого энтузиазма. Следовательно, они надеются на благодарность хозяина и на искреннюю похвалу.