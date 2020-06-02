Музею микроминиатюр «Русский Левша» угрожает полное закрытие. ФАН-ТВ

Директор музея микроминиатюр «Русский Левша» Валентина Бабичева не на шутку обеспокоена судьбой своего детища: денег на зарплаты сотрудникам взять неоткуда, а поскольку музей является некоммерческой организацией — ни одна программа поддержки на него не распространяется. Выставка может закрыться навсегда из-за коронавирусного карантина. По словам директора, музей занимает четвертое место в Петербурге, после Исаакиевского собора, Русского музея и Эрмитажа.

«Русский Левша у Лескова — образ наших русских мастеров, которые все могут, за что бы не взялись. И делают удивительнейшие вещи. Ну и, конечно, без подкованной блохи не обошлось — она у нас есть», — показывает Валентина.

Музей наполнен поистине удивительными вещицами, разглядеть которые можно только под микроскопом с очень сильным увеличением. Среди экспонатов — полый, почти прозрачный конский волос, внутри которого автор разместил цветок, или, например, эмблема чемпионата мира по футболу, расположенная на срезе рисового зернышка.

Таких асов всего семь в мире, поэтому остается только представить, каким уникальным мастерством должен обладать автор, сотворивший подобное чудо.

Кроме этого, в музее есть экспонаты в стиле Скреп Арт: поделки состоят из совершенно, казалось бы, неподходящих частей.

«Например, бык состоит из газовых труб, вот здесь консервные банки, а сковородки — такая ирония — напоминают о том, что бык — это ритуальное животное, которое может быть съедено. Рядом стоит конь. Если мы присмотримся, мы увидим много знакомых предметов: вилки, ложки, терки. Колени коня сделаны из штепселей», — рассказывает директор музея.

В коллекции музея есть картины, написанные пухом и даже нефтью. Последняя должна притягивать деньги, но пандемия коронавируса подкосила даже приметы.