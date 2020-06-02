Марченко объяснил, почему «матерящийся со сцены» Шнуров высмеивает нуждающихся артистов

Санкт-Петербург, 2 июня. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после того, как сменил «маты со сцены» на политику, стал занимать более справедливую позицию, этим и объясняются его слова в адрес «голодающих» в период пандемии коллег. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» во вторник провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?». В центре обсуждения оказался Шнуров, который недавно высмеял звезд отечественного шоу-бизнеса, пожаловавшихся на «бедственное» положение, и тем самым вызвал настоящий ажиотаж в обществе.

Марченко заметил, что артисты, попросившие о помощи в условиях пандемии, подняты на «недосягаемую высоту». Это касается и гонораров, и признания. Однако эпидемия показала, что певцы и музыканты «далеко не самые нужные обществу люди», и им надо быть поскромнее в своих запросах, добавил депутат.

«Я еще раз вам говорю: артист артисту рознь. Есть те, кто несет в массы большое, чистое, вечное, а есть такое, как Шнур. Он выступает на той стороне, что помощь не нужна финансовая, но его искусство заключается в том, что он выходит и матерится со сцены», — сказал Марченко.

По его словам, Шнуров взлетел на «такую недосягаемую высоту», что ему все сходит с рук. Музыканта он назвал индикатором, маркером состояния части общества. И заметил, что лидера «Ленинграда» очень любят на Рублевке.

«Шнур есть Шнур. Он может тут сидеть, всем оценки давать, стишки писать, никого не опасается, не боится», — добавил депутат.

А то, что Шнуров высмеивает нуждающихся артистов, Марченко объяснил просто — попаданием музыканта в политику.

«Он уже должен занимать более справедливую позицию. Поэтому он начал говорить, что нам (артистам. — Прим. ФАН) деньги давать не надо», — подчеркнул парламентарий.

При этом Марченко выразил мнение, что государству пора организовать некую структуру по авторским правам.

«У нас это все безнаказанно, безответственно, и многие недобросовестные люди этим пользуются. Нужно менять законодательство», — заключил он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ставший объектом насмешек Шнурова, заявил, что поведение фронтмена группы «Ленинград» во время эпидемии коронавируса представляет собой провокацию, которая направлена на раскол общества.