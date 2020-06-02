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Марченко объяснил, почему «матерящийся со сцены» Шнуров высмеивает нуждающихся артистов

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Марченко объяснил, почему «матерящийся со сцены» Шнуров высмеивает нуждающихся артистов

Санкт-Петербург, 2 июня. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после того, как сменил «маты со сцены» на политику, стал занимать более справедливую позицию, этим и объясняются его слова в адрес «голодающих» в период пандемии коллег. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» во вторник провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?». В центре обсуждения оказался Шнуров, который недавно высмеял звезд отечественного шоу-бизнеса, пожаловавшихся на «бедственное» положение, и тем самым вызвал настоящий ажиотаж в обществе.

Марченко заметил, что артисты, попросившие о помощи в условиях пандемии, подняты на «недосягаемую высоту». Это касается и гонораров, и признания. Однако эпидемия показала, что певцы и музыканты «далеко не самые нужные обществу люди», и им надо быть поскромнее в своих запросах, добавил депутат.

«Я еще раз вам говорю: артист артисту рознь. Есть те, кто несет в массы большое, чистое, вечное, а есть такое, как Шнур. Он выступает на той стороне, что помощь не нужна финансовая, но его искусство заключается в том, что он выходит и матерится со сцены», — сказал Марченко.

Марченко объяснил, почему «матерящийся со сцены» Шнуров высмеивает нуждающихся артистов

По его словам, Шнуров взлетел на «такую недосягаемую высоту», что ему все сходит с рук. Музыканта он назвал индикатором, маркером состояния части общества. И заметил, что лидера «Ленинграда» очень любят на Рублевке.

«Шнур есть Шнур. Он может тут сидеть, всем оценки давать, стишки писать, никого не опасается, не боится», — добавил депутат.

А то, что Шнуров высмеивает нуждающихся артистов, Марченко объяснил просто — попаданием музыканта в политику.

«Он уже должен занимать более справедливую позицию. Поэтому он начал говорить, что нам (артистам. — Прим. ФАН) деньги давать не надо», — подчеркнул парламентарий.

Марченко объяснил, почему «матерящийся со сцены» Шнуров высмеивает нуждающихся артистов

При этом Марченко выразил мнение, что государству пора организовать некую структуру по авторским правам.

«У нас это все безнаказанно, безответственно, и многие недобросовестные люди этим пользуются. Нужно менять законодательство», — заключил он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ставший объектом насмешек Шнурова, заявил, что поведение фронтмена группы «Ленинград» во время эпидемии коронавируса представляет собой провокацию, которая направлена на раскол общества.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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