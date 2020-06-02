Ответ ФАН лицам, называющим себя представителями ЛГБТ-организаций

Публикация первого видеоролика Медиагруппы «Патриот» из цикла «Почему поправки к Конституции России — это важно» вызвала бурную реакцию со стороны лиц, называющих себя представителями различных ЛГБТ-организаций. Свыше 50 таких обращений было получено редакцией Федерального агентства новостей (ФАН) в течение 12 часов, прошедших с момента опубликования первого ролика. Эти лица требуют от редакции ФАН немедленно удалить видеоролик, в котором содержится призыв участвовать в голосовании за поправки к конституции. Кроме того, раздаются требования к ФАН извиниться и покаяться за использование образов ЛГБТ.

Мы понимаем, что столкнулись с координированной атакой немногочисленного, но энергичного меньшинства, но хотим подчеркнуть главное обстоятельство — в ролике нет ничего оскорбительного для представителей ЛГБТ-сообщества. Зато там есть очевидное для всех зрителей противопоставление идеологии ЛГБТ и традиционных семейных ценностей, издавна культивируемых в российском обществе.

В нашем видеоролике в аллегорической форме говорится о важности поправок в конституцию, касающихся защиты семейных ценностей, а также характеристики брака как союза мужчины и женщины. Имеем ли мы право говорить об этом? Мы считаем, что да. Больше того — мы будем и дальше рассказывать о важности фиксации в российских законах традиционных семейных отношений.

Почему это важно? Потому что мы видим, к чему приводит игнорирование или замалчивание подобных проблем.

В тех странах, где общество по каким-то причинам не озаботилось законодательной защитой традиционных семейных ценностей, привычными стали административное или даже уголовное преследование родителей, пытающихся вразумить своих малолетних детей. Например, защитить их от операций по смене пола, необратимо калечащей не только психику, но и тело ребенка. При этом в западных школах, куда обязаны ходить дети, сейчас ведется прямая и массированная пропаганда, подталкивающая детей к подобным извращениям. В настоящее время в США и во многих странах Западной Европы даже робкая попытка родителей защитить своих детей от подобных операций приводит их на скамью подсудимых. В итоге семьи разрушаются, а дети передаются более толерантным мужчинам или женщинам.

Хотим ли мы увидеть нечто подобное в России?

Все зависит от нас. Мы придем голосовать «за» или «против» поправок в конституции и выскажем свое мнение публично, открыто и свободно. Так, как это и принято в свободной и правовой стране.

Означает ли это, что мы дискриминируем ЛГБТ-меньшинства?

Нет. Мы не призываем дискриминировать ЛГБТ-сообщества и их представителей. Но мы не позволим навязывать всему российскому народу одностороннюю и лживую мораль, согласно которой наши дети могут ставить над собой чудовищные эксперименты, а взрослые должны их к этому поощрять под страхом уголовного преследования.

Поэтому мы призываем всех наших читателей здраво оценить ситуацию и сделать все, что потребуется для защиты наших детей, семейных ценностей и нашей страны в целом. Именно от нас всех зависит, какой станет наша страна уже в самом ближайшем будущем.

Вас испугал или взбесил наш видеоролик? Так сходите и проголосуйте, чтобы этот чудовищный прогноз не оправдался.