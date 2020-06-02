Пушков раскритиковал «пустое» предложение Киева о переговорах по Донбассу без России

Москва, 2 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал предложение Киева проводить переговоры по Донбассу без участия России. По мнению сенатора, предложенный будапештский формат переговоров является еще одной неосуществимой украинской придумкой в стиле фэнтези.

Днем ранее вице-премьер Украины Алексей Резников в своей статье, опубликованной на сайте Атлантического совета (исследовательский центр, работающий под эгидой НАТО), выразил мнение, что переговоры по Донбассу следует проводить с Великобританией и США, но без участия России, поскольку Москва якобы «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

Он также добавил, что Киеву не стоит отказываться от «минского формата», поскольку это дает возможность освобождать «удерживаемых» в Донбассе и в России украинцев.

«Будапештский формат решения проблемы Донбасса без России — еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези. Политика Киева вся ушла в слова и формулы, лишенные содержания. Главы МИД меняются — пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези», — прокомментировал предложение Резникова Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что предложение Резникова «абсурдно» по нескольким причинам. Во-первых, подчеркнул депутат, «Россия и Украина не находятся в состоянии войны», поэтому «нельзя рассматривать ситуацию, как «нападение» России на Украину».

Кроме того, депутат напомнил, что «будапештский формат касается вопроса исключительно ядерного разоружения Украины» и не может использоваться в контексте других конфликтов. Морозов также подчеркнул, что без участия России никакие договоренности в регионе не имеют перспективы, поскольку РФ является центральным государством на постсоветском пространстве.

Предложение же Киева привлечь к переговорам по Донбассу США и Великобританию Морозов назвал неудивительным, поскольку киевский режим находится под внешним управлением западных стран.