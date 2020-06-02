Международная база судов признала российской вышку «Таврида» в Крыму

Симферополь, 2 июня. Международная база судов Marine Traffic обозначила российским флагом буровую установку «Таврида», расположенную у берегов Крыма.

В описании морской нефтедобывающей платформы в базе указано, что вышка принадлежит России. Платформа была построена в 1991 году в Астрахани и достроена в 1995 году в Николаеве.

Признание вышки российской спровоцировало новый скандал в украинских СМИ. Киев считает, что якобы вышка принадлежит Украине. В 2017 году Приморский районный суд Одессы арестовал «Тавриду» и еще три буровые установки в Крыму.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.

Ранее глава запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», экс-депутат Рады Рефат Чубаров предложил выселить всех русских с территории Крыма. По словам Чубарова, такое предложение он озвучил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе его встречи с представителями меджлиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.