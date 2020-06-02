Кинотеатры в России откроются к премьере триллера «Довод»

Москва, 2 июня. Российские кинотеатры готовы к показам фильмов, если власти разрешат работать, сообщили в пресс-службе Объединенной киносети.

Кинотеатрам нужно всего несколько дней, чтобы полностью восстановить работу.

«Мы готовы открыться к выходу нового фильма Кристофера Нолана «Довод», — отметили в пресс-службе.

Как передает телеканал «360», триллер заявлен на середину июля. Киносети запланировали показ и других новинок. Есть релизы, которые зрители увидят сразу после открытия.

Кроме того, премьеры многих потенциально кассовых лент перенесли на осень. Россияне могут посмотреть фильмы, которые уже были в прокате и хиты прошлых лет.

Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о восстановлении работы кинотеатров к середине июля.

Театры и концертные залы заработают позднее. К таком сценарию были готовы большинство российских артистов, которые перенесли свои выступления на сентябрь-октябрь.